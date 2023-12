Felipe Souto Maior/AgNews - 30.12.2023 Ary Mirelle e João Gomes em bastidores de show no Réveillon do Recife





Ary Mirelle prestigiou João Gomes em um show na noite desta sexta-feira (29), no Réveillon do Recife. A influenciadora de 22 anos está na reta final da gravidez e ganhou um carinho do cantor nos bastidores do evento.





A noiva de João exibiu o barrigão ao usar um vestido colado no corpo. O cantor de 21 anos acariciou a barriga de Ary e a beijou no rosto enquanto posava para as fotos.

Entre os cliques, o casal também apareceu com a cantora pernambucana Raphaela Santos, que se apresentou anteriormente no evento. Já no Instagram, Mirelle mostrou que acompanhou o show do noivo diretamente do palco.





Na última semana, Ary Mirelle havia falado na rede social dos desafios nas 30 semanas da gestação. A influenciadora relatou que o bebê, chamado Jorge, ficou em uma posição que atrapalhava o sono dela.

"Essa é a hora que fico mais sensível, com vontade de só chorar. Estou com sono, mas não consigo dormir. Daqui a pouco tenho que levantar e fazer um exame. Está osso. Por aqui não dormimos. Bebê duro de um lado só, super pesada, braço doendo, estou sem posição", desabafou.