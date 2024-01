Reprodução/Instagram - 18.12.2023 Jojo Todynho

Após ter se submetido à uma cirurgia bariátrica e ter mudado os hábitos alimentares e físicos, Jojo Todynho virou alvo de comentários da Web, principalmente devido ao emagrecimento que teve . No entanto, na última quarta-feira (10), a estudante de direito expôs alguns "elogios maldosos" que estava recebendo.





"As pessoas são muito sem noção. É um elogio com maldade. Você sente, porque energia não mente. Pra você que não é seguidor de verdade, porque meus seguidores de verdade estão sempre me incentivando, presta atenção para você não me pegar com a lua virada, porque vai ouvir o que não quer", garantiu, através dos stories do Instagram.





Além disso, a apresentadora reforçou que julgamentos acerca dos corpos alheios é uma algo "feio" e "inconveniente". Jojo ainda declarou que não ficaria isenta perante esse tipo de comentário, afirmando que poderia estar "na frente do Papa" e que, mesmo assim, iria se "posicionar".





"Opinião só é dada quando é pedida. Não faça elogio com maldade enraizada, as pessoas sabem que você está fazendo isso na pura ruindade e maldade. Se fosse com você, você não iria gostar. Se poupa também de passar essa vergonha. Porque eu, se me sentir ofendida e alfinetada, posso estar na frente do Papa, eu me posiciono. Aí você vai me colocar como vilã", concluiu.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: