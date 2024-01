Reprodução/Instagram Jojo Todynho celebra peso cinco meses após bariátrica; saiba medida

Nesta segunda-feira (8) Jojo Todynho completou cinco meses desde que realizou a cirurgia bariátrica. A cantora se pesou e celebrou a nova medida com os seguidores.

"lha, hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem, 100 [kg] tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos", disse ela.





A artista afirmou que até o Carnaval pretende perder mais peso. "Até o Carnaval, vocês me aguardem", avisou.

Jojo explicou que ainda mantém o processo pór cirurgia. "Vim fazer o meu soro. Tem que fazer reposição de soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer [reposição de] aminoácido, tem que treinar, tem que se tratar, 'vamo bora'. Tem que ter acompanhamento nutricional, com endócrino e com seu cardiologista", contou.

Por fim, ela mandou um recado para a musa fitness Gracyanne Barbosa. "Estou ótima, coração só batendo de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar. Que felicidade", comemorou.

