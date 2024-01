Reprodução/Instagram - 07.01.2024 Anitta convidou Ivete Sangalo para primeira edição dos 'Ensaios'





A primeira edição dos "Ensaios da Anitta" de 2024 aconteceu neste sábado (6), em Salvador, na Bahia. Além da presença de famosos na plateia , o evento pré-Carnaval contou com artistas convidados para subir ao palco do show, como Dilsinho e Solange Almeida. Mas foi a participação de Ivete Sangalo que viralizou nas redes sociais, por uma música escolhida para a ocasião.





A dupla apresentou "Macetando", parceria de Ivete com Ludmilla. Anitta dançou a coreografia da faixa e cantou alguns dos trechos da autora de "Numanice" na apresentação. A anfitriã dos "Ensaios" e Ludmilla são conhecidas por brigas públicas, que aconteceram após a última colaboração que realizaram em 2019, "Onda Diferente".

O momento surpreendeu os fãs das artistas na web e um comentário de Ivete no momento ainda divertiu internautas no X, antigo Twitter. "Anitta cantando Macetando e a Ivete gritando 'olha ela' [risos]. Ela não é inocente", reagiu uma pessoa. "Cabe a Anitta convidar a Ludmilla para os Ensaios do Rio", sugeriu outra.

Os "Ensaios da Anitta" estão marcados para acontecer até 4 de fevereiro, com apresentações em Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba. Veja abaixo vídeos do momento viral no show recente:



*o twitter inteiro jurando que a Ivete não cantaria Macetando nos #EnsaiosDaAnitta só pq tem a Ludmilla na musica*



realidade: Anitta se acabando na coreografia pic.twitter.com/vB9IniqBfW — xuenki (@xuenki) January 7, 2024





Anitta cantando Macetando e a Ivete gritando “olha ela” KKKKKKKKKKKKKKK ela não é inocente pic.twitter.com/4sNew8ky0Z — Matheus (@odontinho) January 7, 2024