Reprodução/Instagram Deborah Secco compartilha fotos de viagem do marido, Hugo Moura, e da filha, Maria Flor: 'Explosão de amor!"

Deborah Secco, que atualmente está no ar na novela Elas Por Elas, da TV Globo, usou as redes sociais neste sábado (6) para compartilhar algumas fotos da viagem do marido, Hugo Moura, com a filha, Maria Flor, que estão curtindo a neve em Beaver Creek, no Colorado, Estados Unidos.

“Enquanto isso, em Beaver Creek… Uma explosão de amor!!!”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Confira as fotos: