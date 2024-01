Globo/Paulo Belote - 06.01.2024 Deniziane Ferreira integra o grupo Pipoca no 'BBB 24'





Deniziane Ferreira é uma das participantes do grupo Pipoca do "BBB 24", que teve o elenco oficial divulgado na última sexta-feira (5). A fisioterapeuta de 28 anos revelou algumas curiosidades da vida pessoal antes do confinamento e entregou que já ficou com um ex-BBB e fez uma cirurgia plástica no corpo.





A nova sister contou que se envolveu com Diogo Pretto, ex-bailarino baiano que participou do "BBB 11". "‘Foi em um Carnaval em Salvador", contou ao "gshow". Atualmente, o ex-brother vive um relacionamento com a ortodontista Diana Simões.









Deniziane também já trabalhou como modelo e teve contato com outra ex-BBB em eventos, Ivy Morares. Sobre o procedimento estético, a fisioterapeuta explicou que fez uma remodelação glútea "para deixar o bumbum mais redondinho" antes de entrar no reality show.

A participante elencou o "novo bumbum" como a parte favorita do corpo. "Eu comprei, né? Estou gostando muito dele", afirmou, também expressando de fazer outra cirurgia plástica e colocar silicone nos seios.