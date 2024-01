Vitor Santos/AgNews Ensaios da Anitta

A cantora Anitta deu início, neste sábado (6), a mais uma edição de seu show “Ensaios da Anitta”, abrindo a temporada pré-carnaval em Salvador, Bahia .

O evento, que ocorre no Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio, tem como tema as escolas de samba do Rio de Janeiro e a fantasia da artista, inspirada na fauna brasileira, é idealizada pelo tylist Daniel Uzeda e com criação de Michelly X.

O primeiro show do Ensaios da Anitta de 2024 ainda contou com a presença de famosos, como Lore Improta, Bella Campos, Dilsinho, David Brazil, entre outros. Veja fotos: