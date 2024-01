Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Alexandre Correa e Ana Hickmann se separaram após caso de agressão





A equipe de Ana Hickmann se posicionou após o pedido de prisão feito por Alexandre Correa , ex-marido da apresentadora. O empresário pediu que a ex-mulher fosse presa ao acusá-la de alienação parental, afirmando que ela não contribuía para que o filho, Alezinho, passasse tempo com ele.





Em nota enviada ao iG Gente, a assessoria de Hickmann esclareceu que a apresentadora "cumpre rigorosamente" o acordo das visitas da criança com o pai. O comunicado ainda explica quais datas fazem parte do combinado da visitação da criança com Alexandre, acusado de agressão contra Ana.

"A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro", afirmou o texto.

A nota ainda informa que "a determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes". "As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, conforme abaixo: 1ª visita: 11/12; 2ª visita: 18/12; 3ª visita: 26/12; 4ª visita: 03/01", conclui o pronunciamento.

Ao pedir a prisão de Ana Hickmann, Alexandre Correa afirmou que a apresentadora negou entregar Alezinho para os avós paternos, para que a criança ficasse com o pai durante o período das férias. O empresário disse que a ex-mulher teria dado permissão para que o filho tivesse "apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com amigos e que levaria o menor junto".