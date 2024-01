Reprodução Instagram - 17.07.2023 Letícia Cazarré revela susto por emergência com a filha: ‘Rezem’

Letícia Cazarré passou por mais um susto com Maria Guilhermina, de um ano de idade, na última quinta-feira (4). A mulher de Juliano Cazarré, que está grávida de seis meses, precisou ir ao hospital com a filha mais nova para que ela passasse por uma troca de emergência da cânula de traqueostomia.

"Em casa! Nossa, cada emoção dessa agora é um baque. Graças a Deus deu tudo certo", disse.

"Ainda estamos tentando estabilizar a respiração. Rezem por ela, amigos", complementou.

Maria Guilhermina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein. Uma má formação afeta principalmente a válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito. A anomalia tem incidência rara, de 1 a cada 10 mil nascimentos, a cardiopatia faz com que a válvula se localize de maneira baixa, o que causa um fechamento incorreto, ocasionando congestão e, como resultado, uma insuficiência cardíaca.