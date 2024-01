Reprodução/Record/Instagram - 04.01.2023 Alexandre Correa pede prisão de Ana Hickmann por alienação parental





Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmman, pediu a prisão da apresentadora por alienação parental. O empresário exige que a ex-companheira seja presa em até 24 horas por se recusar a deixar o filho, Alezinho, passar tempo com o pai.





Em um documento enviado ao juiz de direito da vara de Família e Sucessões do foro de Itu, no interior São Paulo, Alexandre disse que Ana Hickmann negou entregar o filho aos avós paternos, para que a criança ficasse com o pai durante as férias. As informações são da CNN.

Segundo o arquivo, foi determinado que Alezinho ficasse com Correa entre os dias 3 e 10 de dezembro, mas a apresentadora teria mudado os planos. Hickmann teria dado permissão para que o filho tivesse "apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com amigos e que levaria o menor junto".

O documento afirma que "crimes [foram] reiteradamente praticados". "Não resta outra saída para o Requerente [Alexandre] senão recorrer novamente ao Poder Judiciário para que a Requerida Cumpra com a Lei e permita a convivência entre Pai e filho conforme já foi determinado pela Justiça, bem como para que ocorra a prisão em flagrante dentro do período de 24 horas", expõe o texto.

A equipe de advogados de Alexandre ainda pede reforço policial para a prisão de Ana, "em face de que essa se recusa a entregar o filho". O iG Gente tenta contato com a equipe de Ana Hickmann.