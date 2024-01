Vitor Santos/AgNews - 02.01.2024 Último dia do Festival Virada Salvador teve show de Preta Gil, Gilberto Gil e família





Preta Gil voltou aos palcos com a família nesta segunda-feira (1), no último dia do Festival Virada Salvador. Este foi o primeiro grande show que a cantora participa desde que anunciou o fim do tratamento bem-sucedido contra o câncer no intestino.





A apresentação aconteceu na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. Gilberto Gil cantou os sucessos da carreira ao lado dos filhos, netos e bisnetos. "Com a ajuda da medicina e dos orixás. Pronto, Pretinha aqui de volta com a gente", afirmou o cantor, ao anunciar Preta na formação.

A cantora foi recebida com muitos aplausos do público e celebrou: "Nós vencemos, família". O grupo familiar fez algumas homenagens ao longo do show, como a Rita Lee e Gal Costa, esta última que morreu em 2022 e era madrinha de Preta.

A artista cantou "Sinais de Fogo" e homenageou Gal com uma performance de "Vá se benzer". Veja abaixo fotos do show da família Gil na conclusão do Festival Virada Salvador: