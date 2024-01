Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Nattan anunciou afastamento dos palcos para cuidar da saúde





Nattan anunciou que fará uma pausa na agenda de shows no início o ano, após o diagnóstico de uma infecção. O cantor descobriu há três meses a bactéria H. pylori, que pode causar complicações no estômago das pessoas. O artista explicou que o tratamento com antibióticos fortes afetou a voz dele, após sofrer também com refluxo.





"Chegava no show com a voz perfeitamente boa, com a fonoaudióloga direto ao meu lado. Com 30 minutos de show, minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar", afirmou em um vídeo no Instagram, publicado na noite de segunda-feira (1). Nattan citou algumas das apresentações de dezembro afetadas pelo problema de saúde.

No fim de 2023, o artista chegou a cancelar shows do pré-Réveillon por conta do problema de saúde. Em um dos eventos em Alagoas, ele disse que "tentou fazer o show sem voz", mas ponderou: "É muito doloroso estar querendo cantar no palco, se expressar no palco em um momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste. Tinha um show em Arcanjos que não consegui fazer".

"Pode ter certeza que, se tivesse 5% de voz, teria tentado fazer o show em Recife, como fiz no Rio de Janeiro, que era um sonho para mim, desde moleque, estar no Réveillon de Copacabana", comentou. Nattan se apresentou na virada na praia carioca e relatou que sentiu a voz fraquejar durante a terceira música da apresentação.

"Olhei para cima, pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora do palco, minha voz ficou totalmente rouca de novo. Então esse é o momento de parar, me cuidar e me juntar aos médicos que estão me acompanhando para ver qual tratamento a fazer. Quero voltar para vocês seguro, com a voz 100% e levando a alegria que vocês sempre vão ver", completou. Veja abaixo o relato na íntegra: