Reprodução/ Instagram Samuel Rosa e Laura Sarkovas esperam uma menina

Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank, será pai pela terceira vez. Laura Sarkovas, esposa do cantor, publicou uma foto da barriga de grávida após o show do cantor na virada em Aracaju.



Laura postou o registro e disse: "Virada de ano especial". Em seguida, ela publicou uma outra foto, dessa vez ao lado foto de Samuel, e escreveu: "Alegria que não cabe aqui dentro viver essa vida ao seu lado, Samuel. 2024 chegou chegando. Que delícia essa nossa caminhada. Amo-te".

Samuel festejou a notícia no show em Aracajú e anunciou que será pai de uma menina, ao dedicar uma das músicas para as mulheres da vida dele.



O cantor já é pai do músico Juliano Rosa e de Ana Alvarenga, filho do antigo relacionamento com Ângela Castanheira.