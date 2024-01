Sequestros e assassinatos: crimes com celebridades que chocaram o país

Ficção e realidade misturadas

No folhetim, Daniella vivenciava Yasmin — personagem que fazia triângulo amoroso com Bira (Guilherme de Pádua) e Caio (Fábio Assunção). Insatisfeito com o desfecho da narrativa, Guilherme de Pádua arquitetou o assassinato de Daniella junto com a esposa dele, Paula Nogueira Thomaz.