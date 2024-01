Reprodução/Instagram Mel Maia revela que sofreu pequeno acidente durante as férias

Mel Maia sofreu um pequeno acidente enquanto curte as férias em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, a atriz contou que caiu "de cara" no chão e perdeu o piercing que tem no septo.



Mel surgiu nos Stories do Instagram com a boca inchada e fazendo compressa com gelo. "Deu ruim! Caí de cara no chão, meu piercing voou longe", disse ela.

Na gravação, é possível ouvir alguém perguntando: "Está reclamando?", ao que ela respondeu: "Óbvio que estou reclamando, estou com boca de pato e sem piercing".

A artista passou o Réveillon em Búzios ao lado do novo namorado, o surfista português João Maria Pereira. Ela, inclusive, assumiu o romance na virada do ano, por meio de uma publicação no próprio Instagram.