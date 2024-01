Reprodução/Instagram Desesperada, Luisa Mell mostra homem ferido e implora por socorro

Luisa Mell preocupou os seguidores nesta terça-feira (2) ao publicar um vídeo implorando por ajuda. Na gravação, a ativista defensora dos animais está ao lado de um homem que aparece deitado no chão todo ensanguentado.

Em tom de desespero, ela diz: "Gente, estou em Ilhabela, preciso muito de ajuda. Aconteceu um acidente e eu preciso de ajuda. A gente está ligando para o SAMU e não está vindo. Por favor, alguém de Ilhabela me ajuda".

"Sei que posso contar com vocês. Tem uma pessoa aqui muito mal. A gente está estancando o sangue aqui, mas eu não sei fazer isso. Por favor, me ajudem. Liga no SAMU. Prefeito de Ilhabela, por favor, me ajude", completou ela, sem dar detalhes sobre o que aconteceu com o homem.

Em outro momento, Luisa Mell voltou às redes sociais para tranquilizar os internautas e dizer que já está tudo bem: "Gente, deu tudo certo, o SAMU chegou. Consegui estancar o sangue. Meu Deus, obrigada por eu ter conseguido. Está tudo bem, eles já estão a caminho do hospital. Obrigada todo mundo. Não consigo nem explicar o que aconteceu aqui. Desculpa aí [pelo vídeo], nessa hora, a gente tem que apelar para tudo".