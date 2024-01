Reprodução/Instagram - 02.01.2024 Rafa Kalimann

Rafa Kalimann, refletiu sobre sua virada do ano para 2024, que contou com momentos de muito estresse. Na madrugada do dia 31, seu perfil do Instagram foi hackeado e teve todas as publicações excluídas.

Após ameaças, o criminoso ainda vazou uma das fotos íntimas da famosa, que conseguiu recuperar o controle de seu perfil poucas horas depois.

Em sua primeira publicação de 2024, Rafa refletiu sobre o momento de tensão que enfrentou. "É, o ano começou. 2023 finalizou com um turbilhão de sentimentos. Uma mistura danada na proporção do ano que se foi. Mas eu vivi, apesar de tudo. Eu vivi. Foi uma catarse".

"No dia 31 só desejava priorizar minha família, meus amigos e minha saúde mental. Fiz o possível pra entrar nesse ano novo vibrando perdão e compaixão, porque eu só quero luz. Enxergo ela mesmo quando tentam tirá-la de mim", complementou em seu texto.

"E pra 2024 desejo isso pra todos nós. Desejo repensar o mal, não repassá-lo. E buscar ser cada vez melhor, se não pelo outro, por mim. Que você aí deseje o mesmo por você. E por todos".

"Espalhe a luz, feliz 2024. Amigos, da foto, amo vocês. Obrigada pelo renovo juntos", finalizou.