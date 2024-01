Reprodução/Instagram Mel Maia assume novo namorado na virada do ano

João Maria Pereira, o novo namorado de Mel Maia, fez uma declaração para a atriz em uma foto postada no Instagram dele. A artista assumiu o namoro com o surfista português na virada do ano.



O jovem de 18 anos publicou fotos da virada com Mel e amigos e escreveu "Você é especial". A atriz respondeu: "Tudo, tudo para mim".



Mel havia publicado registros com João, no Instagram, com a legenda: "Seu amor me consertou".







































































+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente