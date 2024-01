Reprodução/Instagram Mel Maia assume novo namorado na virada do ano

Mel Maia aproveitou o Réveillon para assumir o novo namorado, o surfista português João Maria Pereira. A atriz publicou um carrossel de fotos ao lado do rapaz e se derreteu na legenda: "Your love fixed me" ("O seu amor me consertou", em tradução livre).

Já no Instagram dele, os pombinhos apareceram comemorando a chegada de 2024, estourando champanhe e trocando beijos. O novo casal passou a virada do ano em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, na companhia de amigos e familiares.

Os dois já vinham trocando comentários em publicações pelas redes sociais e levantado rumores de affair. Mel Maia estava solteira desde que terminou o relacionamento com o funkeiro MC Daniel , em agosto de 2023.