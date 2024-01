Reprodução/Instagram - 01.01.2024 Virginia e Hariany

Desde que começou a namorar Matheus Vargas , filho do cantor Leonardo , Hariany tem sido alvo de boatos sobre um possível conflito com Virginia Fonseca , esposa de Zé Felipe , outro filho do cantor. Nesta segunda-feira (1), Hariany optou por falar sobre os rumores de desentendimento.

Em seu perfil no Instagram, Hariany brincou com os boatos de que não se daria bem com a influenciadora. Segundo a ex-participante do BBB, os rumores começaram porque as duas "não interagem" publicamente: “Virgínia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos”, ela iniciou falando no vídeo publicado no story durante uma confraternização da família do sertanejo.

“Fala para eles que a gente interage”, Hariany pediu para Virginia, que fez questão de esclarecer a situação: “Esse povo tá… gente. É que assim, a gente interage fora das telas”, disse Virginia. A morena complementou: “Sim! A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar”, ela brincou com os rumores de um suposto conflito entre elas.