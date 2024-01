Reprodução/Instagram Após bafafá com equipe de Ludmilla, Anitta conta desejo para 2024: "Que a gente colha tudo o que plantou"

"Colheita". Este é o desejo de Anitta para 2024. Na noite de domingo (31), a cantora se apresentou em uma festa de Réveillon na Glória da Marina, no Rio de Janeiro. Em vídeo divulgado pela organização do evento, ela contou o que almeja para o ano novo.

"A palavra que eu desejo pra 2024 é colheita, que a gente colha tudo o que plantou", disparou Anitta.

Vale lembrar que mais cedo, no mesmo dia, um áudio vazado por Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, deu o que falar nas redes sociais. Na gravação, a equipe da autora de "Numanice" demonstrava preocupação com a possibilidade de Anitta substituir o cantor sertanejo Nattan na festa de Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, na qual Ludmilla também se apresentaria.

Isso porque Nattan precisou cancelar shows em Pernambuco devido a problemas de saúde e, em uma das oportunidades, foi substituído pela voz de "Envolver". Segundo o conteúdo vazado, Anitta poderia "ofuscar" a "rival".