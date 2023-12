Reprodução/Youtube Virginia e Zé Felipe discutem sobre traição e viralizam

Mais uma vez Virginia Fonseca e Zé Felipe viraram assunto nas redes sociais. O casal viralizou ao discutir sobre traição virtual em um vídeo para o canal do Youtube.

"Eu não perdoaria", declarou Zé direto.

Já a empresária refletiu sobre a família nesse caso. "Eu não sei. É meio complicado a gente falar assim. Às vezes você não vai terminar um casamento, com filho, por causa de troca de mensagem", disse ela.

E o marido questionou: "Ia. Você não terminaria?".

Foi então que Virginia voltou atrás na opinião. "Eu acho que eu estou falando assim, mas eu acho que eu terminaria. No calor do momento, no estresse, no ódio, eu terminaria, mas eu acho que tem que pensar", afirmou.

"É traição", finalizou Zé Felipe. "Na teoria é muito mais fácil que na prática", apontou Virginia.

