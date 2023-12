Reprodução/Instagram Umbigo de Virginia Fonseca lhe rendeu críticas pelas redes sociais

Após desembarcar do cruzeiro de Neymar , Virginia Fonseca está curtindo as férias na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, em Goiás. E, pelo Instagram, ela abriu o álbum de fotos da viagem.

Nas imagens, Virginia está tomando um banho de lago ao lado da primogênita, Maria Alice. A influenciadora aparece de biquíni e exibe o abdômen trincado. Porém, o que chamou mesmo atenção dos internautas foi o seu umbigo.





"O umbigo tá estranho, mas você é linda", escreveu uma seguidora nos comentários da publicação. "Menina, se eu tivesse o dinheiro que ela tem, eu já tinha dado um jeito nesse umbigo. Está muito estranho", opinou outra. "O corpo perfeito no umbigo errado", disse uma terceira. "Não dá pra defender", argumentou mais uma.

Vale lembrar que Virginia Fonseca segue uma rotina de treinos e também já fez uma lipo LAD . Trata-se de uma técnica que aspira a gordura localizada, realçando o contorno dos músculos do abdômen, ou, em outras palavras, "criando" uma barriga tanquinho.

