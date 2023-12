Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Neymar no cruzeiro dele

Neymar Jr. usou as redes sociais neste sábado (30) para se pronunciar sobre as críticas que surgiram após o cruzeiro temático " Ney em Alto Mar ". O evento, que ocorreu durante a semana, foi motivo de celebração para o atleta, mas também de desculpas.

A celebração do sucesso do cruzeiro foi ofuscada por reclamações de muitos participantes, que criticaram o acesso limitado ao jogador. Além disso, houve comentários negativos sobre a qualidade da comida e a falta de espaços adequados para crianças.

"Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente!", expressou Neymar.

O jogador também pediu desculpas, reconhecendo que não conseguiu atender a todos os participantes do evento. "Infelizmente não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco", afirmou.

No final de sua declaração, Neymar não perdeu a oportunidade de fazer um deboche, algo comum em suas postagens nas redes sociais. "Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi fod*! Pra quem não foi, meus sentimentos", concluiu ele.

