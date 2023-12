Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Juliano Floss e Vivi debatem após término

O influenciador e dançarino Juliano Floss se manifestou por meio de um story no Instagram na tarde deste sábado (30), comentando sobre o término e as alegações feitas por Vivi . Ele afirmou que não é uma pessoa que gosta de conflitos e que nunca se envolveu em polêmicas. Acrescentou ainda que não conseguiu conversar com Vivi sobre o ocorrido e que não sabe explicar o que está sentindo.

Em seguida, Juliano mencionou que esta é a primeira vez que ele namora e a primeira vez que termina um relacionamento, destacando que deve qualquer consideração a Vivi. No entanto, o dançarino revelou que o relacionamento deles terminou via um story e que ele não soube do término por ela, mas sim pelo Instagram. “Não tive uma conversa de término depois de 2 anos de namoro, 2 anos que segundo ela foram jogados no lixo, mas eu discordo totalmente”, continuou.

Juliano também declarou que foi apaixonado por Vivi e que não se arrepende de nenhum momento vivido com ela. Ele lamentou que ela pense dessa forma. Além disso, ele disse que ainda não conseguiu processar o término, pois não é algo simples, e que o dia de ontem (29) foi o pior dia de sua vida. “Eu li coisas que sinceramente, me fizeram entender por que as pessoas se suicidam por causa da internet”, desabafou.

Logo após, ele afirmou que o que mais o machuca é Vivi o odiar sem saber a verdade e negou que teria se relacionado com outra mulher na frente dela durante uma festa. Juliano deixou claro que nunca faria isso e que foi muito feliz durante os 2 anos de namoro.

No entanto, Vivi, logo após tomar conhecimento do pronunciamento de Juliano, comentou em uma página do Instagram desmentindo as alegações dele. Ela afirmou que tentou conversar com ele duas vezes durante o evento em que estavam, e que ele apenas fez um gesto de "joinha" quando ela disse que terminariam. Além disso, ela disse que no dia seguinte ele ficou com duas pessoas. Vivi ainda enfatizou que está disposta a conversar com ele, mas de maneira adulta, algo que, segundo ela, ele não fez antes de terminarem.

