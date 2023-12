Reprodução/Instagram Vídeo em que Virginia Fonseca aparece dançando em roda de samba no deck do navio circula na web

A primeira edição do cruzeiro do Neymar , o "Ney em Alto Mar", segue repercutindo dentro e fora do país. Agora, Virginia Fonseca foi quem ganhou os holofotes. O motivo? Um vídeo em que ela aparece dançando em uma roda de samba enquanto o atacante canta e toca pandeiro.

O nome da influenciadora foi parar no jornal esportivo espanhol Marca. "Quem é Virginia Fonseca? A loira sexy que dança para Neymar em seu cruzeiro", diz a manchete da notícia. "Um vídeo recente revelou a dança sensual que a influencer Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, fez em frente ao atacante brasileiro", descreve o texto.

Reprodução Nome de Virginia Fonseca repercute na mídia internacional por dança no cruzeiro do Neymar

A matéria, que cita a repercussão do vídeo na web, afirma que Virginia "é uma importante influenciadora e empreendedora no Brasil". Em tom de deboche, o Marca ainda diz que ela "também é uma das sócias da marca de cosméticos We Pink, a mesma que 'coincidentemente' tem uma parceria com Neymar".

Vídeo de Virginia Fonseca dançando no cruzeiro do Neymar repercute na web



Nesta semana, tem circulado na web um vídeo em que Virginia Fonseca rebola ao som do hit "Bole Bole", do Exaltasamba, no deck do navio. Neymar também participa da roda de samba, assumindo o microfone. Nas redes sociais, choveram comentários machistas contra a influenciadora, que é casada com o cantor Zé Felipe.

"Zé Felipe que se cuide, porque o jeito que o Neymar olhou pra Virginia dançando aqui, meu amigo...", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Virginia nos Stories sobre o navio do Neymar: 'Eu e o Zé estamos curtindo muito, CASAL'. Corta pra gata rebolando no meio dos cria, enquanto o bobão não sai do celular em plena festa", publicou outro internauta.

ze felipe que se cuide porque o jeito que o neymar olhou pra virginia dançando aqui meu amigo kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EOINH3yszT — alana (@lukovwlovie) December 28, 2023





Virgínia nos stories sobre o navio do neymar: Eu e o Ze estamos curtindo muito, CASAL.



Corta pra gata rebolando no meio dos cria enquanto o bobao nao sai do celular em plena festa. pic.twitter.com/7klVOupzNG — Negão amorzão da Vi (@furaolh0) December 27, 2023





Acabei de presenciar essa cena aqui no Cruzeiro do Neymar.

A Virgínia, que é casada, parou na frente do menino Ney e começou a rebolar até o chão de perna aberta.

O que acham disso? pic.twitter.com/xMmXwalYGk — O Casca Grossa (@CascaGrossaReal) December 28, 2023





O Zé Felipe assim depois de ver a Virgínia dançando para o Neymar no cruzeiro: pic.twitter.com/N7qPgQAEKQ — Jaake❤️👑 (@jaakee___) December 29, 2023





O Zé Felipe assim vendo a Virgínia e o Neymar no cruzeiro: pic.twitter.com/63FMcgmagH — Gabriel Campos (@gabscmps) December 28, 2023

Nada me tira da cabeça que a Virginia ta pegando o Neymar https://t.co/DfZ4Df8JPv — ✨darinha✨ (@dhrlf) December 28, 2023





