Reprodução Cruzeiro "Ney em Alto Mar"

Nesta terça-feira (26) começa a primeira edição de "Ney em Alto Mar", cruzeiro de Neymar Jr. que contará com diversas atrações musicais, humorísticas e presença de famosos. O evento tem duração até sexta-feira (29).

Nesta tarde, Neymar Jr. foi filmado embarcando no navio MSC Preziosa, que partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo, e fará passagem por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Neymar chegando para seu Cruzeiro, que vai durar 3 dias



Neymar em Alto Mar

Atrações

Para agitar os quatro dias do cruzeiro, Neymar convidou diversos cantores, DJs e comediantes para fazer apresentações.

O line-up conta com Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Valeska, DK Cereja, Mateus e Fabrício, Guilherme e Benuto, Rayne e Rafaela, Thiago e Samuel, Thiago Linns, Renato Albani, Victor Sarro, Thiago Ventura, Mamonas Assassinas, Renanzin77, Kawe, Livinho, Ryan, Oruam, Poze do Rodo e Orochi.

Quem também se apresentará é o funkeiro MC Guimê, expulso do reality show Big Brother Brasil neste ano após caso de importunação sexual. Vale destacar que o ex-participante foi indiciado pelo caso, que segue na Justiça.

Valores e estrutura

Para acompanhar Neymar e os amigos, fãs tiveram que desembolsar pelo menos R$ 6,6 mil por pessoa para a opção mais simples. Entretanto, algumas acomodações chegaram a ser vendidas por R$ 30 mil.

Mesmo com preços altos, Neymar conseguiu com que todas as cabines se esgotassem.

Já para a estrutura, Neymar providenciou simulador de Fórmula 1 e o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas. O navio tem capacidade para acomodar 4.000 hóspedes.