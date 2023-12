Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Influenciadora Livia Rafaelle e Rafaella Santos, irmã de Neymar





Livia Rafaelle expôs uma situação que viveu com Rafaella Santos no cruzeiro de Neymar, que chegou ao fim nesta sexta-feira (29). Segundo a influenciadora, a irmã de Neymar pegou uma fantasia emprestada com ela para uma festa, mas não a agradeceu pelo gesto.





Nos stories do Instagram, Livia contou que Rafaella pediu pelo look pouco antes da comemoração final do cruzeiro. "Estou indo levar a fantasia da Rafa, porque ela me respondeu só hoje e eu não estou achando o andar dela. Mano, se eu arruinar com a festa dela, fud*u tudo", afirmou, enquanto andava pela embarcação buscando por Santos.

Rafaelle disse que não foi recepcionada pela irmã do jogador de futebol na ocasião. "Entrei aqui na parte dos famosos. Um monte de famoso aqui. Acabei de entregar a fantasia para a Rafa, agora vou para o quarto [...], mas foi entregue. Ela nem me recepcionou, mas tudo bem", pontuou.

Após o fim do evento, a influenciadora conversou com os seguidores, que pediram mais detalhes da situação com Rafaella. Livia questionou a postura da irmã de Neymar enquanto respondia os internautas.

"Mano, não acredito que ela não te pediu nem um 'obrigada' por ter levado a fantasia", declarou um seguidor. "Não [risos]", respondeu a influencer, usando um filtro de palhaço e com uma feição de reprovação.

