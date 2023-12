Reprodução/Globo - 30.12.2023 Glória Maria foi homenageada na Retrospectiva de 2023 da Globo





Glória Maria foi homenageada na retrospectiva de 2023 da Globo, exibida nesta sexta-feira (29). A jornalista morreu em fevereiro e foi exaltada na edição deste ano por Sandra Annenberg, que comandava o programa com a apresentadora nos últimos anos.





"Foi um ano de muitas perdas. Artistas, pensadores e jornalistas. Pessoas queridas se foram. Uma colega, em especial, que abriu tantas portas", afirmou Sandra, antes da exibição de um vídeo que listava as personalidades que morreram em 2023.





Glória foi a última a aparecer no conteúdo, ao som de "The Best", de Tina Turner, que também morreu neste ano. A emissora reuniu destaques dos trabalhos de décadas na Globo, de entrevistas com cantores famosos às aventuras que vivia nas viagens.

"Ela faz falta", afirmou Annenberg, após a exibição da homenagem, que finalizou o programa de quase duas horas. Veja abaixo:

Essa homenagem não poderia acabar de outra maneira! Glória Maria, você sempre estará em nossos corações 🖤 #Retrospectiva pic.twitter.com/AsDHeum9fy — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 30, 2023