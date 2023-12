Reprodução/Globo - 30.12.2023 Nelson Motta anunciou saída do Jornal da Globo





Nelson Motta anunciou a saída do Jornal da Globo nesta sexta-feira (29). O jornalista comandava uma coluna semanal sobre cultura e comportamento há 15 anos na atração.





A programa da última noite terminou com uma edição especial sobre a despedida de Motta. Foram exibidos trechos de matérias que foram ao ar desde 2008, das análises musicais às entrevistas com grandes artistas.



Nelson Motta se despede do Jornal da Globo após 15 anos de uma parceria que deixou as noites de sexta muito mais alegres: https://t.co/2E16mtscDH #JG pic.twitter.com/Tj3VSCtoBM — Jornal da Globo (@JornalDaGlobo) December 30, 2023









Bruno Tavares, apresentador do jornal, exaltou o trabalho do jornalista ao fim da homenagem. "Trajetória fantástica, né? Nelson, nosso muito obrigado por esses 15 anos. Foi um enorme prazer encerrar nossas noites de sexta-feira com as suas histórias", declarou.

E hoje foi ao ar a última coluna de Nelson Motta no 'Jornal da Globo' #JG #JornaldaGlobo pic.twitter.com/efdNqrS19X — Brenno Moura (@brenno__moura) December 30, 2023





No Instagram, Nelson compartilhou na íntegra um vídeo exibido no jornal. O jornalista mencionou as 649 colunas que levou ao programa. "A gente fecha aqui o nosso ciclo no Jornal da Globo, agradecendo a atenção de todos por esse tempo e com a alegria do dever cumprido. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará", afirmou, mencionando a letra da música de Lulu Santos.

Motta ainda relembrou o início da trajetória na atração e comentou a evolução do trabalho ao longo dos 15 anos. Veja a postagem: