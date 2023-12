Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Alexandre Pires





Alexandre Pires comentou o "fato trágico" que aconteceu no cruzeiro em que iria se apresentar na madrugada deste sábado (30). A apresentação foi cancelada após uma pessoa cair no mar.





O cantor iniciou o pronunciamento se solidarizando com a família e amigos do homem que caiu no mar. "Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro MSC Precioza, por volta das 00h30 de hoje (30/12). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento", iniciou no Instagram.

O artista seguiu explicando a decisão de cancelar o show. "Em respeito à vítima e aos trabalhos de regate, conversamos com a organização e chegamos a um consenso para a não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu", esclareceu.

"Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós", concluiu.

O cruzeiro saiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro para o Réveillon. Antes do cancelamento do show de Pires, o músico Vini Netto e o grupo Paralamas do Sucesso se apresentaram no navio. Estão previstos para os próximos dias shows de artistas como Ana Castela, Gustavo Mioto, Durval Lellys, Wesley Safadão, Xande de Pilares, entre outros.