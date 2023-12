Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Juliano Floss e Vivi Wanderley tiveram término polêmico após dois anos de namoro





Juliano Floss mandou uma indireta nas redes sociais após o término com Vivi Wanderley. Os influenciadores se separaram depois de dois anos de namoro e o TikToker gerou polêmica ao se envolver com outra mulher no dia seguinte após o anúncio do fim do relacionamento.





Floss não mencionou mais detalhes do término, falando indiretamente que vive uma situação "m*rda". "Quando tudo está uma m*rda, dançar é a única coisa que consegue tirar minha ansiedade, me tira da realidade", afirmou nos stories do Instagram.

O influenciador publicou diversos vídeos dançando na rede social, um deles ao lado de uma criança, outro em uma varanda e, o que acompanhou o desabafo, em uma academia. Ele ficou entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, diante da polêmica.

como será q foi pra vivi ficar por dois anos do nd encontrando um ser dançando assim em algum cômodo da casa dps de uma briga? ai ai esse juliano floss pic.twitter.com/Kh7kvgbZRM — Galabova ♉︎ (@sofia_galabova) December 30, 2023





O novo affair de Juliano em uma festa gerou a revolta da ex-sogra do influenciador, que expôs detalhes da intimidade dele com a mulher. Vivi também fez diversos desabafos na web, apontando a falta de "responsabilidade afetiva" e que "jogou fora dois anos da vida".