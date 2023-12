Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Murilo Dias, influenciador comentou foto de Bruna Biancardi e foi atacado

A investida de Murilo Dias em Bruna Biancardi na quinta-feira (28) não foi bem recebida pelos fãs do jogador, que está aproveitando o cruzeiro Ney Em Alto Mar . O influenciador, que fez um comentário no Instagram da ex-noiva do craque , elogiando sua beleza, está sendo criticado nas redes sociais pelos seguidores do "menino Ney".

Um usuário disparou: “Afaste-se da mulher do Ney, prag@”. Outro aconselhou: “Oh, mano, ela é a mina do Ney… Você foi longe demais. Vá lá e apague o comentário enquanto ainda há tempo!”. Um terceiro alertou: “Se pegar a mina do Neymar, as coisas vão ficar loucas”. Mais um escreveu: “Respeite a mãe da filha do menino Ney aí, meu rapaz”.

No entanto, houve quem aprovou a interação de Murilo com Bruna, que respondeu à investida com emojis envergonhados. Uma usuária brincou: “Olá, padrasto da Mavie 😍❤️”. Outra avisou: “Se a Bruna não quiser, eu quero”. Uma terceira zombou: “Eu cheguei primeiro, Bruna. 😂😂❤️”. Mais uma incentivou: “Vai Bruna kkkkkk”.

Murilo comentou: “Você é muito linda”. Bruna, por sua vez, respondeu ao influenciador com um emoji de sorriso e um macaquinho com os olhos tampados.

O assunto logo ganhou repercussão nas redes sociais e internautas pediram por um romance entre eles. Uma usuária disse: “Muito gostoso, investe Bruna, dê pelo menos uns beijinhos porque você merece”. Outra brincou: “Isso, Bruna, reaja”. Um terceiro comentou: “Vaiiiiii Bruninhaaaaaa”.

Logo após as críticas, Murilo também se pronunciou nos stories. Ele defendeu a influenciadora e afirmou que ela é uma mulher solteira. Mesmo ouvindo absurdos, ela disse que não irá retrucar e nem deseja mal a ninguém.

