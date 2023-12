Reprodução/Instagram - 28.12.2023 Famosos curtem segundo dia do cruzeiro de Neymar





O cruzeiro de Neymar teve mais um dia agitado nesta quarta-feira (27). Famosos curtiram o evento enquanto a embarcação chegava em Búzios, no Rio de Janeiro. O segundo dia foi marcado por um perrengue de Virginia Fonseca e o rebolado de celebridades.





No Instagram, Virginia contou que precisou comprar mais roupas diante da necessidade de alongar a estadia no cruzeiro, já que havia levado itens para passar menos dias na viagem. "A gente estava na piscina e recebemos a notícia que não dá para sair amanhã, ou sai agora, ou só dia 29", declarou.

"Decidimos ficar até dia 29, só que não temos mais roupa nenhuma. Misericórdia", completou. Na manhã desta quinta-feira (28), a influenciadora contou que conseguiu deixar a embarcação após o perrengue. No entanto, ela curtiu muito o cruzeiro antes da saída.

Em vídeos que circulam na web, Fonseca aparece rebolando enquanto Neymar e amigos tocavam músicas para um grupo no deck do navio. Além da influenciadora, também dançaram muito Marvvila, Deolane Bezerra e Gabi Martins.





A Virginia mostrou que sabe dançar aqui pic.twitter.com/J19bcEeODE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 28, 2023









As famosas ainda posaram juntas em diferentes cliques divulgados nas redes sociais. Gabi Martins compartilhou fotos com Deolane, esta que curtiu o show de Belo na "festa do branco" com Gracyanne Barbosa.



Também aproveitaram o segundo dia do evento nomes como Lívia Andrade, MC Guimê, Flay, entre outros. Veja abaixo fotos do cruzeiro de Neymar:





