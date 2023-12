Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Swift Fest foi promovido pela Queridinha Burgers

A hamburgueria Queridinha Burgers & Drinks, localizada em Boa Vista, Roraima, promoveu um evento temático inspirado na cantora norte-americana Taylor Swift, gerando polêmica ao nomear a área de distribuição de água gratuita como "Ana Benevides Zone".

O evento, denominado "Swift Fest", não é um festival de fãs, mas uma iniciativa da própria lanchonete-bar, que é conhecida por suas festas temáticas.

A escolha do nome "Ana Benevides Zone" para a área de distribuição de água, localizada perto de uma caixa d'água, foi uma referência ao trágico incidente ocorrido com Ana Clara Benevides . A jovem de 23 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória devido ao forte calor durante um show de Taylor Swift no início de novembro e, infelizmente, não resistiu.

A decisão da Queridinha Burgers & Drinks de associar o nome de Ana à área de distribuição de água foi amplamente criticada pelos internautas, que consideraram a ação desnecessária e de mau gosto.

Após a repercussão negativa, eles alegaram que removeram a placa de identificação. Além disso, para consumir a água, foi distribuído garrafas de água, a caixa d'água foi apenas usado para ambientar a área.

