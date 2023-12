Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Atraso de Maria Rita em show rendeu críticas de Tarcísio Filho e Mocita Fagundes





Maria Rita reuniu críticas por conta de um show no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (28). Segundo relato de fãs na última postagem da cantora no Instagram, a artista atrasou cerca de três horas na apresentação. Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho, reuniu algumas das críticas em uma postagem no perfil pessoal e expressou a revolta dela e do marido com a situação.





A performance chamada "Samba da Maria" estava prevista para começar às 21h e Mocita relatou que chegou ao local uma hora antes, mas que o show começou por volta da meia-noite. O casal havia compartilhado uma selfie ao se acomodar no local, mas expôs a indignação por aguardar quase três horas em pé até Maria subir ao palco.





"Estávamos felizes, curtindo o pré-show, fazendo amizade com os vizinhos de público. Já era quase meia-noite quando o show começou. Pegou a todos cansados. Na boa gente. Isso não pode acontecer. Maria Rita foi desrespeitosa e absolutamente deselegante", escreveu.

Fagundes ainda citou uma crítica feita por Tarcísio: "Tarcisinho comentou uma coisa certíssima. Se o ator faz isso em um palco de teatro, é escorraçado pelo público. Músico pode? E nenhuma explicação. Muito decepcionante".

"Só digo uma coisa, Maria Rita. Eu duvido que no exterior tu trate teu público dessa forma. Eles te cancelam na hora", completou. Entre outras críticas postadas por Mocita, pessoas apontaram a "falta de respeito" de Maria Rita com os fãs. Veja abaixo:







