Roberta Miranda usou as redes sociais para tecer críticas a Neymar. Ela afirmou que o jogador está errado por comparacer às festas do cruzeiro "Ney em alto mar" enquanto está lesionado.

"Será que [os fãs e veículos de imprensa] não se acostumaram [com a postura de Neymar]? Ele não tá nem aí (risos). Com os bilhões que tem, o torcedor que se fo**. E o clube também", escreveu a cantora nos comentários de uma publicação de Leo Dias no Instagram.

O "Ney em alto mar" é um cruzeiro promovido por Neymar. O evento, repleto de festas e shows, teve início no dia 26 e termina nesta sexta-feira (29). Além do atleta, que está fazendo fisioterapia no navio, famosos, como Virginia, Gabily e Gabi Martins marcaram presença. Além disso, alguns artistas como Péricles, Belo, Suel e MC Livinho se apresentaram nas festas.



O navio saiu do porto de Santos, SP, e prevê uma parada em Búzios (RJ) no último dia.



