Compadre Washington passou mal durante um show do É O Tchan nesta segunda-feira (26), em São Sebastião do Passé, cidade da Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. O cantor precisou deixar o trio elétrico onde se apresentava e foi internado em um hospital da região.

A apresentação foi concluída por Beto Jamaica, companheiro do grupo. A informação foi divulgada pelas redes sociais da banda, que compartilhou que o artista teve um "mal-estar" e que o estado de saúde é estável.





"Ao puxar o trio no Arrastão dos Ambulantes, o cantor Compadre Washington sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o Hospital Municipal Albino Leitão [...] O artista foi transferido para o Hospital Martedei, em Salvador, e passará por uma bateria de exames para verificar o quadro atual", diz a nota, divulgada nesta terça-feira (27) no Instagram.

Antes do caso, Compadre Washington publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a preparação antes de subir ao trio elétrico. A equipe do grupo prometeu divulgar novas atualizações do estado de saúde do cantor em breve.

