Grávida pela sexta vez, Letícia Cazarré , stylist e influenciadora, usou os stories do Instagram na última quarta-feira (27) para atualizar o estado de saúde dela, após ter recebido o diagnóstico de síndrome de burnout .



“Comecei a ter arritmias muito incômodas e fraquezas. Fui a dois médicos que me ajudaram a chegar nessa hipótese”, disse ela sobre como descobriu que estava com burnout.



A esposa do ator Juliano Cazarré , que está no ar como Pascoal em “Fuzuê, novela das sete da Rede Globo , também relatou quais sintomas ela teve durante o enfrentamento da síndrome.



“Sentia a sensação de um soco e aperto no coração, como se o coração tivesse feito uma pausa ou acelerado bruscamente. Falta de ar e também fraqueza”, alegou.



Em relação ao atual estado de saúde, Letícia diz que os incômodos diminuíram, com “um pouco de descanso”, redução do trabalho, “suplementando a alimentação” e “rezando mais”. A stylist ainda comenta do tratamento escolhido pela equipe médica.



“No meu caso, as arritmias eram extrassístoles, que poderiam ser tratadas com remédios, mas, como eu estou grávida, decidimos tratar com descanso e suplantação. Deu certo”, explicou.

