Reprodução/Instagram Letícia Cazarré





Letícia Cazarré, que está grávida pela sexta vez , compartilhou um momento feliz com os seguidores nesta quinta-feira (21). A esposa do ator Juliano Cazarré publicou fotos em que aparece fazendo a ultrassom do bebê que está à espera, o Estêvão.

Em publicação no seu perfil do Instagram, Letícia fez um texto relembrando o dia em que fez o mesmo exame quando estava aguardando a chegada de Maria Guilhermina, que foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein , ainda no útero.

Letícia e Juliano Cazarré já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.





"Olhando para esta primeira foto, agora que a adrenalina de ontem passou, fica difícil não me emocionar. Foi num exame como este, na Páscoa do ano passado, que nós recebemos a notícia mais impactante das nossas vidas. Na época, não podíamos imaginar o quão difícil e atribulado seria o caminho até aqui. Mas também não imaginávamos o quanto a nossa família iria crescer em função de tudo isso. Crescemos juntos e individualmente, para dentro e para fora. E continuamos crescendo, agora esperando a chegada do Estêvão", iniciou.

Na sequência, a stylist revelou que ela e a família estavam preocupados com esse exame. "Acho até que Deus deu um jeito de nos dar um dia bem agitado para a gente não conseguir perder tempo com medos desnecessários! Temos muita sorte também de ter feito grandes amigos neste último ano e uma delas foi a @dralilianlopes_ , que acompanhou a Guilhermina desde antes do nascimento e durante todos os meses de UTI. Ela, que é a maior referência e melhor ecocardiografista do Brasil, nos presenteou vindo de SP até a nossa casa para fazer não só o exame no coração do Estêvão, mas também da Guilhermina e das outras crianças (eu nunca tinha feito esse exame neles)."

"Graças a Deus as notícias foram as melhores, e pudemos ver e ouvir os corações saudáveis de toda a família Cazarré! Inclusive o da Guilhermina, que estava prestes a entrar na ambulância para trocar a cânula no hospital, mas teve tempo de ter seu coraçãozinho checado e recebeu uma nota 10! Obrigada @dralilianlopes e @geultrassom por esse dia que já ficou marcado na nossa memória e no nosso coração!", finalizou.