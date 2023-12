Reprodução/Globo/Instagram - 27.12.2023 Entrevistado do 'Encontro' confundiu o nome de Milhem Cortaz e o chamou de Marcius Melhem





Um climão marcou o "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (27). O ator Milhem Cortaz participou do programa diretamente dos estúdios da Globo e foi mencionado por um entrevistado durante uma chamada ao vivo. No entanto, o homem se confundiu ao citar o artista e o chamou de Marcius Melhem.







O entrevistado é um comerciante que trabalha no Brás, bairro de São Paulo. Ele cometeu o erro ao tentar fazer uma brincadeira com o nome de Milhem. "Marcius Melhem, nasceu a nossa dupla sertaneja, Laurito e Melhem aqui", afirmou, apontando a semelhança entre as camisetas.

O climão foi visível na reação de Milhem Cortaz com a menção ao humorista. O ator abriu a boca e levou as mãos para cima, antes de sorrir enquanto encarava pessoas no estúdio. Veja abaixo o momento:

Homem chama Milhem Cortaz de Marcius Melhem no Encontro



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/y8Ym3t3Vuk — Jornal O Dia (@jornalodia) December 27, 2023





Em agosto, Marcius Melhem virou réu por assédio sexual contra 3 mulheres. O humorista era diretor de Humor da Globo e trabalhava com as vítimas que o denunciaram, as atrizes Carol Portes, Georgiana Góes e outra funcionária que optou por ter a identidade preservada.

Melhem deixou a emissora em 2020 e já foi acusado de cometer assédio contra outras mulheres, como Dani Calabresa. A humorista e outras quatro mulheres também denunciaram Marcius, mas tiveram os casos arquivados por prescrição punitiva dos fatos.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: