Reprodução/Instagram - 27.12.2023 Deolane Bezerra recuperou pulseira de R$ 300 mil perdida no cruzeiro de Neymar





Deolane Bezerra encontrou uma joia que havia perdido durante o cruzeiro de Neymar, que começou nesta terça-feira (26). Antes de curtir as festas do evento, a influenciadora apareceu nas redes sociais para agradecer o funcionário do navio que recuperou a pulseira, avaliada em mais de R$ 300 mil.





"Tinha perdido minha pulseira. Estava triste. Voltei no caminho e ele tinha achado. Estou até agora tentando dar um presente e ele não quer. Pessoas do bem existem", afirmou nos stories do Instagram. Em um vídeo, a advogada oferece dinheiro ao funcionário, que nega o "presente" dela.

A pulseira é da grife Cartier, de ouro amarelo 18K e cravejada com diamantes. O modelo apresenta diversas variações, que vão de R$ 24 mil a R$ 580 mil - esta mais cara de ouro branco e diamantes. A pulseira recuperada por Deolane custa R$ 326 mil.

E a Deolane que havia perdido uma pulseira no Cruzeiro do Neymar é um funcionário achou e devolveu? 💗 pic.twitter.com/TujTioW3EO — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) December 27, 2023





O cruzeiro de Neymar tem duração até sexta-feira (29) e passará pelo litoral do Rio de Janeiro. O evento conta com atrações musicais e humorísticas, com uma grande estrutura e cabines que custam até R$ 30 mil.





