Reprodução Vídeo: Beyoncé faz aparição surpresa em evento em Salvador, na Bahia

Nesta quinta-feira (21), a cantora norte-americana Beyoncé surpreendeu os fãs brasileiros com uma aparição rara e surpresa em um evento em Salvador, na Bahia. A cantora chega em solo brasileiro após 10 anos para promover a estreia do novo filme documentário.

O evento Club Renaissance foi realizado para promover a estreia do filme documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé", que ilustra a turnê mundial do último álbum da cantora neste ano.

Sem aviso, fãs da norte-americana souberam apenas nesta tarde da possibilidade de Beyoncé prestigiar presencialmente o evento realizado no centro de convenções da cidade.

Nas redes sociais, o prefeito de Salvador Bruno Reis publicou um registro da cantora e agradeceu pela visita.

"ELA VEIO SIM, @beyonce TÁ EM SALVADOR! Obrigada por escolher nossa cidade, entre tantas outras pelo mundo, para o lançamento do filme. Aqui você é sempre bem-vinda e 2024 é logo ali! 💙", declarou.







Beyoncé em Salvador de surpresa segurando a bandeira da Bahia 🥲 pic.twitter.com/HNfGSXafac — Federico Devito (@federicodevito) December 22, 2023