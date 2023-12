Reprodução/Instagram - 27.12.2023 Shakira foi homenageada com estátua gigante na Colômbia





Shakira foi homenageada com uma estátua gigante na Colômbia. A estrutura de 6,5 metros foi colocada em Barranquilla, cidade natal da cantora, e foi idealizada pelo escultor Yino Márquez.





A escultura foi feita em bronze, com fragmentos em alumínio, e reproduz um movimento de dança famoso da artista. "Um coração que compõe, quadris que não mentem, um talento inigualável, uma voz que move multidões e pés descalços que marcham pelo bem da juventude e da humanidade", afirma a dedicatória aos pés da estátua.

William Mebarak e Nidia Ripoll, pais de Shakira, participaram do evento de inauguração da estrutura. A cantora compartilhou detalhes da estátua nas redes sociais, onde disse estar emocionada com a homenagem.

"Fico feliz por compartilhar isso com meus pais e especialmente com minha mãe no dia do aniversário dela [...] Ai e esta dedicatória. Isso é demais para o meu coraçãozinho", escreveu. Veja abaixo:









