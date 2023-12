Reprodução/Instagram Gabi Brandt

Gabi Brandt usou os stories do Instagram na última terça-feira (26) para explicar aos seguidores o motivo de estar sumida nas redes sociais, de não ter postado fotos no Natal (25) e contar que não viajaria para nenhum lugar para as festas de Ano Novo.



“Não teve look de Natal. Nem tirei foto. Passei com vestidinho de malha, de ficar em casa e de chinelo. Foi isso! Eu estava aproveitando o Natal com a minha família em Rio Preto. Encontrei todo mundo. Fiquei fazendo nada”, contou.



Brandt , no entanto, afirmou aos fãs que se manteria ausente das redes sociais por conta da falta de “carisma” que sente no fim de 2023. “Provavelmente eu suma porque estou muito sem assunto e sem carisma neste final de ano”, alegou.



"Ano Novo vai ser daí para pior. Vou assistir os fogos na Globo, sentada no meu sofá. Já me chamaram para várias viagens e rolês incríveis, mas primeiro, já gastei todo o meu dinheiro e um pouco mais neste mês. Não tenho energia emocional, carisma e saúde. Neste mês, me esgotei”, acrescentou.



Em maio deste ano, ela deu à luz ao pequeno Beni, terceiro filho dela com Saulo Poncio. Ela e o antigo marido se separaram em janeiro de 2022. No dia 4 de novembro, Saulo foi preso em Orlando, nos Estados Unidos .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: