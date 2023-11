Reprodução/Instagram Gabi Brandt mostra apartamento luxuoso para fãs

Gabi Brandt surpreendeu seus seguidores no TikTok ao compartilhar um tour pelo seu novo apartamento, no qual ela mora agora com seus três filhos, depois que deixou a mansão da família Poncio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No vídeo, a influenciadora mostra o imóvel, que também fica localizado no Rio de Janeiro, já decorado. O ambiente conta com uma sala de TV, duas salas de estar e uma de jantar, uma varanda gourmet e três quartos. Na suíte de Gabi há um closet, uma área de beleza e uma banheira.

A influenciadora preservou alguns ambientes, como o quarto dos filhos, Beni, Davi e Henri, explicando que eles ainda não estão finalizados. "Eu ainda não vou mostrar o quarto deles, porque ainda não estão prontos. A parte de decoração está improvisada, mas aí trago uma parte dois com o quarto das crianças", afirmou.

