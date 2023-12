Reprodução/Instagram Saulo Poncio pagou fiança de R$430 mil após ser detido nos Estados Unidos

Saulo Poncio virou assunto na última quinta-feira (7) ao ser revelado que ele foi preso no início de novembro em Orlando, nos Estados Unidos, após um mandado de prisão emitido em seu nome em Las Vegas.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o influenciador pagou uma fiança de US$ 88,5 mil, o equivalente à cerca de R$ 430 mil e foi solto no mesmo dia.





No site Mugshots Orlando, foi divulgado o registro policial da prisão do ex-marido de Gabi Brandt, incluindo a sua foto da ficha criminal. O site aponta que, no momento em que foi detido, ele era considerado "fugitivo da Justiça".

Vale ressaltar que Saulo já está de volta ao Brasil. No dia 20 de novembro, ele compartilhou uma foto ao lado do amigo Luan.

