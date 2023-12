Reprodução Instagram - 27.12.2023 Fátima Bernardes e William Bonner posam no Natal ao lado dos filhos, novos companheiros e amigos

Separados desde 2016 e, atualmente, se relacionando amorosamente com outras pessoas, Fátima Bernardes e William Bonner surpreenderam a Web ao aparecerem juntos durante o Natal (25). Isso porque, além de estarem com os filhos trigêmeos, também estavam com os novos amores.



O registro que viralizou na Web foi publicado por uma das filhas do antigo casal, a jovem Beatriz Bonemer. Na última terça-feira (26), ela usou os stories do Instagram para compartilhar o momento com os fãs e seguidores.



Nathasa Dantas, cônjuge do âncora do “Jornal Nacional” desde 2018, aparece abraçada ao lado do marido. A mesma foto ainda mostra Fátima Bernardes com o deputado Túlio Gadêlha, atual namorado dela.



Na publicação, é possível ver os trigêmeos Beatriz Bonemer, Vinícius Bonemer e Laura Bonemer. Hoje com 26 anos, os herdeiros mostraram que escolherem seguir outros caminhos, já que, mesmo tendo os pais como jornalistas consolidados na mídia televisiva, seguiram outras carreiras e cursos.

