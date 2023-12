Reprodução/Instagram - 27.12.2023 Ana Maria Braga com filha, Mariana Maffeis, e netas





Ana Maria Braga apareceu em cliques raros com as netas em uma postagem nas redes sociais, divulgada por Mariana Maffeis nesta quarta-feira (27). A filha da apresentadora compartilhou fotos da mãe com as netas no interior de São Paulo.







Nos registros, Ana aparece segurando a caçula de Mariana, Hima, de um mês. Joana, de 12 anos, e Maria, de 9 anos, também estão ao lado da avó nos cliques. Maffeis também é mãe de Varuna, de dois anos.

Na legenda da publicação, Mariana exaltou o encontro da família no final de 2023. "Fim de ano de colo e mimo. E ainda com direito a retrato em família: as mulheres da Ana Maria. Colo de avô, colo de avó. Momentos mais doces que os doces de batata-doce todos juntos", escreveu.

A filha da apresentadora explicou que Varuna sente falta dos encontros com o avô, Eduardo de Carvalho. "Varuna quer ver seu avô Edu de qualquer jeito hoje e não consegui explicar bem que para chegar até ele há no meio uma estrada de 2,5 horas", pontuou.

"Morar na roça foi o melhor que fizemos neste tempo, mas claro que tudo tem sempre seu ônus e hoje o coração quase chora de não poder comprazer um desejo simples e divino como esse", completou.







