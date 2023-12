Reprodução Youtube - 27.12.2023 Fernanda Rodrigues no 'Quem Pode, Pod'

Convidada do “Quem Pode, Pod”, videocast apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Fernanda Rodrigues contou na última terça-feira (26) que ficou muito triste com a separação de Sandy e Lucas Lima .



Casada com o diretor Raoni Carneiro, ela explicou que ela e o marido faziam programas em casal junto com os cantores. “Tínhamos muitas afinidades de casal. O Rao com o Lucas, eu com a Sandy. Perdemos esse momento de que não estava bom”, analisou.



“Quando aconteceu, foi um luto para mim. Chorei por dois dias. Mandava mensagem aos prantos para ela. A Sandy me falava que estava tudo bem e eu chorando. Imagina? Ela me consolando?”, relatou Fernanda.



A intérprete pontuou que soube da separação alguns dias antes do anúncio público ser feito nas redes sociais. “Foi um susto grande para mim. Eu sofri, foi triste para mim. Depois, entendi que está tudo bem e que a gente podia continuar sendo amigos. Temos um grupo juntos, ele permanece e continua tudo igual. Agora, estou com o coração mais calmo”, garantiu.



No ar em “Fuzuê” como Alícia, Fernanda Rodrigues construiu uma relação de amizade com Sandy graças à novela “Estrela Guia” (2001). As duas contracenavam juntas e levaram a parceria da ficção para fora das telinhas e, desde então, mantiveram a amizade criada no folhetim.

